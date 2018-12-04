video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة مسح فيروس "c" لطلاب الثانوى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:27 م
محافظ الفيوم يتابع أعمال حملة مسح فيروس "c" لطلاب الثانوى اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

قام محافظ الفيوم، اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم بتفقد نقطتي مسح فيروس " c "  بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، لمتابعة فعاليات الحملة، بحضور الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور صلاح طلبة مدير عام مستشفى التأمين الصحي، منسق حملة مسح مسح فيروس " c "  بالفيوم.

وخلال متابعته لأعمال الحملة أشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنجاحها بشتى المدارس الثانوية على أرض المحافظة حفاظاً على صحة الطلاب لأنهم أمل مصر القادم وعقولها النيرة وعلماء المستقبل، كما التقى الطلاب واستمع لمقترحاتهم ومطالبهم التى تمثلت في زيادة أعداد سلال جمع المهملات، وتنظيم العديد من الحملات التوعوية بأهمية النظافة العامة، والتوسع في المشاركة بالأنشطة الإبداعية المختلفة داخل المحافظة وخارجها.

كما وجه محافظ الفيوم بالاهتمام بكافة الأنشطة وتحفيز الطلاب للمشاركة بها، وأكد على التحلى بروح التسامح والعفو والعمل من خلال الفريق الواحد، وحب الوطن والانتماء إليه وقبول والآخر وإنكار الذات، والعمل على أن يكونوا مثالاً للعمل والبناء داخل مجتمعهم، كما أكد على أهمية توعية الطلاب بشتى أمورهم وقضاياهم الحياتية من خلال الإذاعة المدرسية، والاهتمام بأصحاب المواهب  الإبداعية منهم، كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ لتلقى علومهم.

الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم بها 70 مدرسة ثانوى عام، بواقع 61 مدرسة حكومية، و 9 مدارس خاصة، و35 مدرسة ثانوي فني " صناعي ـ زراعي ـ تجاري " بجانب المعاهد الثانوية الأزهرية والثانوي الفندقي، وتستهدف الحملة التى انطلقت فعالياتها في الأول من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير 2019، الكشف على 135 ألفاً و155 طالباً وطالبةً بمدارس الثانوي العام والفني، من خلال 37 فريق عمل يضم كل فريق ثلاثة أفراد " طبيب ـ زائر صحي ـ مدخل بيانات"

ويأتي العمل بالتنسيق بين التأمين الصحي ومديرية الصحة والتربية والتعليم وإشراف محافظة الفيوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة العامة والتجميل بالمراكز والمدن

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة