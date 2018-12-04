video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة العامة والتجميل بالمراكز والمدن

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:55 م
محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة العامة والتجميل بالمراكز والمدن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أنه في إطار ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة، وصيانة وتمهيد الطرق والحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة، شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن حملات مكثفة لنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية، باستخدام كافة الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع.

ولفت المحافظ الي أنه قام مجلس مدينة الفيوم برئاسة المهندس أيمن عزت، بوضع برنامج عمل يومى وتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات طوال الـــــ 24 ساعة وتقسيم المناطق والشوارع، لعدم إعاقة حركة المرور والسير من جهة، وتحقيق المظهر الجمالى والحضارى من جهة أخري.

وأكد سعد أنه أصدر تكليفات لرؤساء المدن، بحصر الشوارع التى تحتاج تمهيد وصيانة، والشوارع التى تحتاج لرصف كامل، وإعداد بيان تفصيلي بذلك مع ترتيبها من حيث الأولوية للبدء الفوري فى التنفيذ، وأكد المحافظ أن حملات النظافة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة للوصول للمستوي الجمالى اللائق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الفيوم: تخصيص 9.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة