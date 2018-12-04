محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة العامة والتجميل بالمراكز والمدن

الفيوم – رباب الجالي

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أنه في إطار ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة، وصيانة وتمهيد الطرق والحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة، شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن حملات مكثفة لنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية، باستخدام كافة الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع.

ولفت المحافظ الي أنه قام مجلس مدينة الفيوم برئاسة المهندس أيمن عزت، بوضع برنامج عمل يومى وتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات طوال الـــــ 24 ساعة وتقسيم المناطق والشوارع، لعدم إعاقة حركة المرور والسير من جهة، وتحقيق المظهر الجمالى والحضارى من جهة أخري.

وأكد سعد أنه أصدر تكليفات لرؤساء المدن، بحصر الشوارع التى تحتاج تمهيد وصيانة، والشوارع التى تحتاج لرصف كامل، وإعداد بيان تفصيلي بذلك مع ترتيبها من حيث الأولوية للبدء الفوري فى التنفيذ، وأكد المحافظ أن حملات النظافة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة للوصول للمستوي الجمالى اللائق.