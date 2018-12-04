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محافظ الدقهلية يحيل 5 مدرسين للتحقيق.. وإغلاق مركزان للدروس الخصوصية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:52 م
محافظ الدقهلية يحيل 5 مدرسين للتحقيق.. وإغلاق مركزان للدروس الخصوصية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية احالة 5 مدرسين بمدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشورالثانوية بميت سلسيل الى التحقيق وهم محمود عبد الحليم سلامة مدرس لغه عربية وفؤاد السيد السقا مدرس لغه انجليزية وإسلام محمد محى الدين مدرس رياضيات والسعيد حسن منصور اخصائى وسائل وام هاشم على عبد المنعم مشرفه وسائل ، وذلك لعدم تواجدهم فى العمل على الرغم من اثبات حضورهم فى نفس اليوم.

كما قرر محافظ الدقهلية غلق مركزين للدروس الخصوصيه بالمدينه واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهها ، كما طالب شاروبيم باتخاذ كافه الإجراءات اللازمة نحو حالات الغياب فى الصف الثالث الثانوى بالمدرسه والمقيد بها 318 طالبا لم يتواجد منهم سوى 28 طالب فقط وبمراجعه متوسط الحضور اتضح ان نسبه حضور الطلاب تتراوح 10% الى 50% منذ بدايه العام الدراسى الحالى ، وتبين أن المدرسة قامت بارسال خطابات رسميه لاولياء الأمور لاخطارهم بغياب ابنائهم عن المدرسة .

وأكد شاروبيم على ضرورة انتظام العملية التعليميه فى جميع مراحل التعليم ومحاسبة المسئولين المتهاونين فى ضبط العملية التعليمية والسماح للمدرسين والعاملين بالمدارس بعدم التواجد فى عملهم رغم تواجدهم على الورق .
 
 
 
 

 


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