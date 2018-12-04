محافظ الدقهلية يبحث تظلمات المواطنين من أسعار الأراضى فى تمي الأمديد والسنبلاوين

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المساعد، ورئيسا مركزي تمي الأمديد والسنبلاوين ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية بالمركزين .

وأكد شاروبيم، علي ضرورة العمل علي تحصيل حق الدولة من المواطنين باعتبار هذا الحق ملكا للجميع ، موضحا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذيه تعمل لصالح المواطنين بشرط الالتزام بالضوابط التي حددها القانون، مشيرا إلي أن هذا الاجتماع يبحث كافة التظلمات بدقه شديدة علي أن تتناسب الاسعار التي حددتها اللجان المختصة مع المساحات التي يتظلم أصحابها من ارتفاع الأسعار.

وقال محافظ الدقهلية ،أننا نعمل علي أن لايقع ظلما علي اي مواطن وان يحصل الجميع علي حقهم واننا نتعامل مع هذا الملف بجدية ومرونة.