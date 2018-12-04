محافظ الإسماعيلية يستقبل عددا من نواب البرلمان ويؤكد على حتمية التوافق والعمل

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية ، أنه يقدر ويثمن دور البرلمان المصرى وجميع نوابه بصفتهم السلطة التشريعية وأحد جناحى الأمة وشريك أساسى مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدًا على حتمية التوافق والتجانس فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلى الشعب من نواب البرلمان الذين تم اختيارهم لتمثيل شعب الإسماعيلية تحت قبة البرلمان وأضاف أن مهمتنا جميعًا بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها الذى يأتى على رأس وأولى أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه يجرى حاليًا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين وترتيبها وفقًا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعى لايجاد حلولاً جذرية لتلك المشكلات فى إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة دونما أية استثناءات لأحد.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية لعدد من نواب البرلمان عن المحافظة ضم كل من النائب أحمد بدران البعلى وعصام منسى وآمال رزق الله.

وخلال اللقاء أكد "عثمان"، أن نواب البرلمان هم الترمومتر الحقيقى لنبض الشارع وهمزة الوصل فيما يبن الحكومة والمواطنين ، وأكد للجميع على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

كما أكد المحافظ خلال لقائه مع النواب، أنه تقرر عقد لقاءات دورية مع المواطنيين بالمراكز والمدن وفى مواقعهم فى حضور نائب الدائرة وعواقل وشيوخ وعمد وكبار عائلات تلك المنطقة وبحضور مسؤلى الأجهزة التنفيذية لمناقشة وبحث المشكلات والقضايا الجماهيرية مع المواطنيين للتوصل الى حلول جذرية مدعومة بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية على أرض الواقع ووضع آليات تنفيذية محددة ببرنامج زمنى للحل.