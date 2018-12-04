محافظ الإسكندرية: خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين لحل مشكلاتهم

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم اللقاء الجماهيري الرابع للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلي شكاوي ومطالب المواطنين وتوجيه المسئولين بحلها ووضع آلية قانونية محددة للتعامل معها، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء؛ استمع المحافظ إلي شكاوي ما يقرب من ٥٠ مواطن في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم إلى شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها و تحويل بعض المشكلات الى الشئون القانونية لدراسة الموقف القانونى لها ، كما تم خلال اللقاء استعراض الإجراءات المتخذة من كل جهة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.

وأكد المحافظ علي المداومة في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين والاستماع إلي شكواهم ومشاكلهم بشكل دوري، موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين. لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم وايجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.

هذا وكلف قنصوة جميع الجهات التنفيذية بفحص شكاوي المواطنين المقدمة، مشددا علي سرعة البت فيها والتعامل معها بكل شفافية ومصداقية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحلها. وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها خلال اللقاء الجماهيري موضوعات تختص بالتربية والتعليم وإدارة المواقف ، والتضامن الاجتماعي، وكذا مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.