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لو الباسبور المصرى ضاع منك داخل أو خارج مصر تتصرف إزاى × 10 خطوات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:55 ص
لو الباسبور المصرى ضاع منك داخل أو خارج مصر تتصرف إزاى × 10 خطوات الباسبور المصرى
كتب محمود راغب
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كثير من المصريين سواء بالداخل أو بالخارج قد يتعرض لأى سبب من الأسباب لفقدان جواز السفر الخاص به "الباسبور"، وهو ما قد يضعه فى مأزق، خاصة لو كان مقيما خارج البلاد.

ويعد جواز السفر "الباسبور" وثيقة إثبات شخصية ذات شأن يجب على صاحبها المحافظة عليها، ولكن قد يتعرض أى شخص لأى سبب من الأسباب لفقدانه، ولذلك ينشر "اليوم السابع" لقرائه عدد من الإرشادات والتعليمات التى يجب اتباعها حال فقدان جواز سفرك نستعرضها كما يلى:

1- جواز السفر وثيقة إثبات شخصية هامة خاصة خارج البلاد عليك الحفاظ عليها.

2-  في حالة فقدان "الباسبور" داخل البلاد عليك التوجه لقسم الجوازات المختص وإبلاغه.

3- عليك استيفاء بيانات النموذج المعد لمنع استعمال الجواز المفقود بمعرفة شخص آخر.

4- سيتم عمل صرف جواز بدل فاقد حال طلبك.

5- حالة فقدانك جواز السفر خارج البلاد عليك التوجه للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج وإخطارها.

6-  عليك تقديم المستندات التى تثبت شخصيتك والموقف التجنيدى أو صورة لجواز السفر المفقود.

7- لابد من تقديم طلب على النموذج المعد لاستخراج جواز السفر بدل فاقد، بمعرفة السفارة مرفقا به صورة حديثة لك وأسماء وعناوين تفصيلية لأقاربك المقيمين بالبلاد.

8- لمعرفة أقرب قنصلية أو سفارة لمقر إقامتك عليك الدخول على اللينك التالى بصفحة وزارة الهجرة

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/map.aspx

 

9- خريطة القنصليات والسفارات على صفحة الوزارة تمكنك من معرفة أقرب قنصلية أو سفارة للإبلاغ.

10- لو واجهتك مشكلة لأى سبب من الأسباب يمكنك التواصل مع مكتب شكاوى وزارة الهجرة على الخط الساخن 19787 .

 

 


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