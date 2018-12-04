قصة طفلة إماراتية لم تتلق اتصال محمد بن راشد فى العيد الوطنى فقابلها بنفسه

خلال الاحتفال باليوم الوطنى الـ 47 لدولة الإمارات، حرص الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى على تهنئة المواطنين بطريقة فعالة وجديدة، من خلال الاتصال بهم من رقم "1971" وهو العام الذى شهد توحيد الإمارات بجهود الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الإمارات.
اتصالات الشيخ محمد بن راشد كانت إلى جميع فئات الشعب الإماراتى، حيث الأطفال اتصل بهم الشيخ محمد بن راشد وهو ما أدخل الفرحة فى نفوسهم، وفيما غضبت طفلة صغيرة تحمل اسم "سلامه القحطانى" من عدم اتصال الشيخ محمد بن راشد بها، ضمن المكالمات التى قام بها حاكم دبى، ودخلت فى موجة غضب وظلت تبكى بسبب عدم اتصاله به، جعلتها تحصل على أكبر من مكالمة.
الشيخ محمد بن راشد التقى بنفسه الطفلة الإماراتية وحاول التخفيف عنها، حيث سعدت الفتاة الصغيرة بهذا اللقاء الإنسانى.
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بواسطة:
محمد هاشم
محمد هاشم.المدينة المنورة
يافندم هو كدا بس لأ د أنت كمان ممكن تشوفه جنبك سايق السيارة بنفسه وممكن كمان يوصلك في طريقه ويعدي على المصالح الحكومية كانه مواطن عادي وممكن تلقي جالس جنبك في مطعم جماهيري وسط الناس ..هى دي فعلا النهضة .ثروة حكام الامارات تعتبر فعلا هى حب الناس لهم....ناس اوحكام بسيطة تتفاعل مع شعبها بدون برتوكول او اي رسميات..نفسي جميع حكام العرب يغيره أو تتنقل لهم هذه العدوه محمدبن راشد آل مكتوم وجميع حكام الامارات حيقيقي بدون اي مجاملات نفتخر بكم