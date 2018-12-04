قصة طفلة إماراتية لم تتلق اتصال محمد بن راشد فى العيد الوطنى فقابلها بنفسه

كتب محمد عبد العظيم

خلال الاحتفال باليوم الوطنى الـ 47 لدولة الإمارات، حرص الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى على تهنئة المواطنين بطريقة فعالة وجديدة، من خلال الاتصال بهم من رقم "1971" وهو العام الذى شهد توحيد الإمارات بجهود الشيخ زايد آل نهيان مؤسس الإمارات.

اتصالات الشيخ محمد بن راشد كانت إلى جميع فئات الشعب الإماراتى، حيث الأطفال اتصل بهم الشيخ محمد بن راشد وهو ما أدخل الفرحة فى نفوسهم، وفيما غضبت طفلة صغيرة تحمل اسم "سلامه القحطانى" من عدم اتصال الشيخ محمد بن راشد بها، ضمن المكالمات التى قام بها حاكم دبى، ودخلت فى موجة غضب وظلت تبكى بسبب عدم اتصاله به، جعلتها تحصل على أكبر من مكالمة.

الشيخ محمد بن راشد التقى بنفسه الطفلة الإماراتية وحاول التخفيف عنها، حيث سعدت الفتاة الصغيرة بهذا اللقاء الإنسانى.