قتيلان بينهما قائد فى الشرطة الأفغانية فى هجوم لـ "طالبان" شمال البلاد

كابول أ ش أ

قُتل شرطيان بينهما قائد شرطة مقاطعة "صياد" فى شمال افغانستان إثر هجوم لحركة "طالبان" على نقطة أمنية، وجُرح 4 من أفراد الشرطة.

وقال مسئول أفغانى أن مسلحى حركة "طالبان" اقتحموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى مقاطعة "صياد" بإقليم "سربل" شمالى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم الإقليم زابى أمانى قوله أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين استمرت ساعات، لافتا إلى سقوط ضحايا فى صفوف المسلحين.

من ناحية أخرى قُتل حاكم الظل لإقليم غور الأفغانى فى حركة طالبان المسلحة، عبدالقيوم إلياس روحانى، إثر غارة شنتها الولايات المتحدة بطائرة بدون طيار على إقليم هلمند جنوب البلاد.

وأكدت مصادر تابعة للجيش الأفغانى، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، مقتل القيادى الطالبانى فى الضربة الجوية، التى شنت أمس الاثنين.

وأضافت المصادر أن عبدالقيوم كان يحاول مغادرة أفغانستان متجها إلى باكستان عبر إحدى المناطق التابعة لإقليم هلمند عندما تعرّض للضربة الجوية.

ووفقا للمصادر العسكرية فإن عبد القيوم ورفاقه قد قُتلوا خلال الضربة الجوية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية؛ بمن فيهم حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.



