video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قتيلان بينهما قائد فى الشرطة الأفغانية فى هجوم لـ "طالبان" شمال البلاد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:06 ص
قتيلان بينهما قائد فى الشرطة الأفغانية فى هجوم لـ "طالبان" شمال البلاد الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول أ ش أ
إضافة تعليق

قُتل شرطيان بينهما قائد شرطة مقاطعة "صياد" فى شمال افغانستان إثر هجوم لحركة "طالبان" على نقطة أمنية، وجُرح 4 من أفراد الشرطة.

وقال مسئول أفغانى أن مسلحى حركة "طالبان" اقتحموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى مقاطعة "صياد" بإقليم "سربل" شمالى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم حاكم الإقليم زابى أمانى قوله أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن والمسلحين استمرت ساعات، لافتا إلى سقوط ضحايا فى صفوف المسلحين.

من ناحية أخرى قُتل حاكم الظل لإقليم غور الأفغانى فى حركة طالبان المسلحة، عبدالقيوم إلياس روحانى، إثر غارة شنتها الولايات المتحدة بطائرة بدون طيار على إقليم هلمند جنوب البلاد.

وأكدت مصادر تابعة للجيش الأفغانى، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، مقتل القيادى الطالبانى فى الضربة الجوية، التى شنت أمس الاثنين.

وأضافت المصادر أن عبدالقيوم كان يحاول مغادرة أفغانستان متجها إلى باكستان عبر إحدى المناطق التابعة لإقليم هلمند عندما تعرّض للضربة الجوية.

ووفقا للمصادر العسكرية فإن عبد القيوم ورفاقه قد قُتلوا خلال الضربة الجوية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية؛ بمن فيهم حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 5 أشخاص فى قرية محاصرة من قبل حركة طالبان بأفغانستان

متحدث أمريكي: "على طالبان تكثيف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية وترك السلاح"

الشرطه الافغانيه

افغانستان

طالبان

حركه طالبان




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة