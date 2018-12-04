فيديو وصور.. توافد على مقرات الفحص بمبادرة 100 مليون صحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لليوم الرابع على التوالى، توافد العديد من أبناء محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على مركز الفحص الطبى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط، السكر، السمنة".

وتواجد الشباب والكبار فى مقرات الفحص بمكتب صحة ثان ومقرات مستشفى الأقصر العام والأقصر الدولى، وذلك للإطمئنان على أنفسهم ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس وسجلت المحافظة أرقام مميزة خلال اليوم الثالث، حيث سجلت مدينة أرمنت 121% من العدد المستهدف يومياً، وإسنا 92% والزينية 88%، وبندر الأقصر 83% والطود 101% والقرنة 105%، وذلك بنسبة إجمالية بالمحافظة 97.7%.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المحافظة تستهدف 800 ألف مواطن بمختلف أنحاء المحافظة لفحصهم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 251 فريقا موزعين على 87 موقعا ثابتا ومتحركا لفحص جميع المواطنين فوق 18 سنة، مشيراً إلى توفير العلاج المجانى للمواطنين فى مراكز الإحالة بـ 5 مستشفيات داخل الأقصر، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الاحتياجات المطلوب اتخاذها، وتذليل أى عقبات، لحسن استقبال المواطنين فى مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة فى مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويأتى ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتى تستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.