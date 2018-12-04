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فيديو وصور.. أكشاك كهربائية مكشوفة تهدد حياة المواطنين أمام مستشفى الداخلة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:00 ص
فيديو وصور.. أكشاك كهربائية مكشوفة تهدد حياة المواطنين أمام مستشفى الداخلة أكشاك كهربائية مكشوفة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" أحد مظاهر الإهمال الشديد بوجود أكشاك كهربائية مفتوحة وغير مؤمنة وتهدد حياة المواطنين بالقرب من مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد، حيث إن تلك المنطقة الحيوية تشهد ازدحاما طوال اليوم بسبب تركز المصالح الحكومية فى هذا الموقع، حيث بدت الأكشاك الكهربائية ولوحات التوزيع مفتوحة وليس عليها آية وسيلة أمان هو ما يعرض حياة الأفراد للخطر فى حال العبث بتلك الأكشاك واللوحات الكهربائية.

وقال محمد حسن من أهالى مدينة موط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأكشاك واللوحات الكهربائية يجب تأمينها جيدا ووجود كشك كهرباء مفتوح فى منطقة مستشفى الداخلة العام وأمام إدارة رى الداخلة يعتبر أحد مظاهر الإهمال التى يجب التحرك العاجل من أجل تأمين تلك الأكشاك حتى لا تتسبب فى إلحاق الضرر بالمارة فى تلك المنطقة.

وأضاف حسن أنه يجب على هندسة كهرباء الداخلة أن تقوم بعمل فحص دورى للأكشاك الكهربائية والتثبت من تأمينها تماما وغلق أبوابها وتحرير محاضر ضد من يحاول العبث بها فى حال ضبطه وتنفيذ خطة الفحص الدورى الشامل لكافة المناطق بمدينة موط حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة السلبية التى تنتج عن الإهمال فى المتابعة والفحص المستمر.

وأكد السيد على من أهالى مدينة موط على أن تلك الغرف الكهربائية ولوحات التوزيع مكشوفة منذ فترة ولم يتم التدخل لغلقها وتأمينها حفاظا على أرواح المواطنين، حيث إنه كان يلاحظ تكرار تلك الظاهرة دون تدخل من الجهات المختصة لحلها.

 

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أكشاك كهربائية مكشوفة (5)
 
أكشاك كهربائية مكشوفة (9)
 
أكشاك كهربائية مكشوفة (10)
 

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