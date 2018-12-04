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فيديو.. معرض الدوحة الدولى للكتاب.. "لم يحضر أحد"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:41 م
فيديو.. معرض الدوحة الدولى للكتاب.. "لم يحضر أحد" معرض الدوحة
كتب خالد إبراهيم
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رغم مرور ما يقرب من 5 أيام على انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته التاسعة والعشرين، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلا أن المعرض يعانى من ضعف الإقبال من قبل الجمهور القطرى وكذلك العربى، حيث شهدت الأيام الأولى من المهرجان وحتى الان اقبال ضعيف للغاية من قبل الجمهور .

الفعاليات التى شهدها المعرض فى الأيام الأولى تؤكد أن المعرض لم ينجح مطلقا فى جذب الجمهور، حيث عزف الكثيرون عن المشاركة فى المهرجان، وهو ما اتضح من خلال العديد من الفيديوهات التى تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعى .

مقطع فيديو قصير لم يتعد الثوانى القليلة انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه ندوة ثقافية يتحدث فيها بعض الضيوف، ولا يجلس أمامهم شخص واحد سوى مصورى الندوة، حيث تظهر المئات من الكراسى الشاغرة، ليرفع المعرض شعار "لم يحضر أحد".

 


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