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فيديو جراف.. أهداف الحكومة من إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:23 م
فيديو جراف.. أهداف الحكومة من إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية المجمعات الاستهلاكية
كتب: مدحت وهبة
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بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإداراتها من جانب القطاع الخاص .

وننشر في الفيديو التالي تقريرا معلوماتيا عن أهداف الحكومة من طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من جانب القطاع الخاص فى نقاط محددة.

طرح 7 منافد من المجمعات الاستهلاكية لإدارتها من جانب القطاع الخاص

سيكون لدى القطاع الخاص الحرية في الاستعانة بالعمالة في هذه  المنافذ أو بغيرهم 

المشروع سيعمل  على زيادة إيرادات المنافذ بشكل كبير 

يعمل على زيادة  السلع فى هذه المنافذ وفقا لتصريحات وزارة  التموين

شركات القطاع الخاص سيكون  لها فرصة من 6 إلى 9 أشهر  لتطوير وتوفير السلع للمواطنين

المرحلة الأولى من المشروع ستكون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا

طرح المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص سيكون لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد

وزارة التموين لن تتدخل  فى تحديد أسعار السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية

احتفاظ المجمعات الاستهلاكية باسمها بجانب شركة القطاع الخاص التي ستتولى الإدارة

 


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التموين

المجمعات الاستهلاكية

القطاع الخاص

الحكومة




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