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فيتنام تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن اتهامات فساد قوات الشرطة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:51 م
فيتنام تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن اتهامات فساد قوات الشرطة الشرطة فى فيتنام ـ صورة أرشيفية
هانوى (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام حكومية فى فيتنام اليوم الثلاثاء، بأن السلطات خصصت خطًا هاتفيًا ساخنًا للمواطنين، للإبلاغ عن اتهامات الفساد التى تتعلق بقوات الشرطة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية-وفقًا لما أعلنه بيان صادر عن وزارة الأمن العام- أنه لن يعتد بالتقارير والبلاغات إذا لم يعلن مقدموها عن أسمائهم بالكامل، وأرقام هواتفهم، وعناوينهم، أو فى حالة تقديمهم لمعلومات غير كافية، أو غامضة، أو غير مؤكدة.

بدوره، قال مسئول -الذى لم يفصح عن هويته- أجاب على رقم الخط الساخن اليوم أن الخط الساخن كان مخصصًا فى السابق للإبلاغ عن شرطة المرور فقط إلا أنه الآن يستقبل عليه الشكاوى المتعلقة بالفساد داخل قوات الشرطة بأكملها، رافضًا ذكر عدد المكالمات اليومية التى يتلقاها الخط الساخن.

ومنذ أن بدأت فيتنام فى حملتها ضد الفساد، أعلنت السلطات أنه جارى التحقيق مع مئات من الموظفين المتهمين بسوء الإدارة.

 


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