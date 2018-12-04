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غلق بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:58 م
غلق بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية ميناء - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن إدارة حركة السفن قررت في الرابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ، غلق بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة ، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن .
 
وأضاف الغندور، وفقا لبيان صحفى ، أن عمليات الشحن والتفريغ  بالسفن المتراكية علي الأرصفة ، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء مستمرة  بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .
 
 

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