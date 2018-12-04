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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:42 م
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يستهدف 500 مطبعة صغيرة..

غرفة الطباعة توقع اتفاقا مع بنك أبو ظبى للاستفادة من مبادرة الشمول المالى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:34 م
غرفة الطباعة توقع اتفاقا مع بنك أبو ظبى للاستفادة من مبادرة الشمول المالى أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات
كتبت- منى ضياء
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قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة وقعت اتفاقا مع بنك أبو ظبى الإسلامى أمس الاثنين، ضمن مبادرة البنك المركزى الشمول المالى، لفتح حسابات مجانية للمطابع الصغيرة، وتقديم تمويلات بفائدة ميسرة.

 

وأوضح جابر فى تصريحات لليوم السابع، أن الاتفاق يتيح تقديم الخدمات البنكية مجانا، بخلاف التمويل بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم فى الحد من التعاملات النقدية بالكاش، وأن تتم تتم التعاملات عبر الجهاز المصرفى.

 

ومن المستهدف أن تشمل المبادرة ما يصل إلى 500 مطبعة صغيرة فى مصر، بحسب رئيس الغرفة، على أن تكون المطابع المستهدفة رسمية ومسجلة حتى يمكنها التعامل مع البنوك.

 

وكانت الغرفة وقعت اتفاقا مماثلا مع بنك مصر من قبل يسمح لأعضاء الغرفة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعلنت الغرفة قبل أيام استقبال البنك لأعضائها فى إطار الاتفاق الموقع بينهم.


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