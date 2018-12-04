غدا.. وزارة التضامن تحتفل باليوم العالمى للتطوع بشرم الشيخ

كتب مدحت وهبة

تقيم وزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأربعاء بقصر ثقافة شرم الشيخ، احتفالا باليوم العالمى للتطوع تحت شعار "التطوع أسلوب حياة"، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

يشارك فى الاحتفالية عدد من شباب المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من المحافظات المختلفة ويقدمون عرضا مسرحيا حول قيم التطوع، كما يشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلى حول التطوع فى صندوق مكافحة الإدمان وسيتم تكريم عدد من المتطوعين خلال الاحتفال.