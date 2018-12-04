غدا.. أمطار غزيرة تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالعاصمة 15 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 20 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 والصغرى 12 درجة ، وسوهاج العظمى 21 والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 والصغرى 12 ، وأسوان العظمى 23 والصغرى 12 درجات.