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عودة 329 مصريًا من ليبيا وعبور 233 شاحنة عبر منفذ السلوم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:42 م
عودة 329 مصريًا من ليبيا وعبور 233 شاحنة عبر منفذ السلوم منفذ السلوم البرى - أرشيفية
أ.ش.أ
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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البرى 329 مصريًا، بينهم 303 أشخاص سافروا بصورة شرعية و26 بصورة غير شرعية، وعبور 233 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أنهى إجراءات سفر 859 شخصا عبر المنفذ، منهم 315 مصريًا و544 ليبيًا.

وأوضح مدير الأمن، أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 95 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 138 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

 

 


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