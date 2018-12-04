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عنف الجماعة.. فى مثل هذا اليوم الحكم بإعدام 6 قيادات إخوانية بحادثة المنشية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:32 ص
عنف الجماعة.. فى مثل هذا اليوم الحكم بإعدام 6 قيادات إخوانية بحادثة المنشية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
كتب محمود عبد الراضي
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جرائم جماعة الإخوان، ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها منذ عشرات السنوات، حيث تجنح دائماً الجماعة للعنف وإراقة الدماء.

ويصادف اليوم الثلاثاء، ذكرى صدور حكم من محكمة الثورة في 4 ديسمبر 1954 على 6 من قيادات الإخوان بالإعدام، وعلى 7 آخرين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، فيما عرف باسم حادثة المنشية.

وأطلق الإخوان الرصاص على جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954  أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، حيث تم اتهام الإخوان بارتكاب هذه الحادثة، وتمت محاكمة وإعدام عددا منهم، واعترف المتهم الثالث في القضية "خليفة عطوة" بأنهم فعلاً حاولوا قتل الرئيس جمال عبد الناصر.

 

 

 

 


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عبد الناصر

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اطلاق الرصاص على عبد الناصر

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جرائم الاخوان




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