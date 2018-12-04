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عامل يشرع فى قتل جاره بسكين شبين القناطر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:16 ص
عامل يشرع فى قتل جاره بسكين شبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شرع عامل فى قتل جارة بسكين لخلافات على الجيرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "عبدالحكيم. ا . ا" 41 سنة عامل ومقيم كفر شبين، دائرة المركز، مصاب بعدد ثلاث طعنات بالظهر أحدهم نافذ وتم حجزه للعلاج.

على الفور تم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وبسؤال المصاب اتهم المدعو "محمود.ص. ع" 32 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (سكين مطبخ) محدثاً إصابته وعلل ذلك بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعى بفروة الرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27850 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2018م وتولت النيابة التحقيق.

 


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