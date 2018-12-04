عاطل يذبح أمه بـ"منجل" فى أسوان لرفضها إعطاءه المال لشراء المخدرات

أسوان - عبد الله صلاح

"قلبى على ولدى انفطر وقلب ولدى عليا حجر" فى جريمة بشعة تجردت من مشاعر الإنسانية قام عاطل يقيم بقرية فارس محافظة أسوان، بذبح والدته اليوم الثلاثاء، باستخدام "منجل" زراعى وفر هاربا.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بلاغا من أهالى قرية فارس بوقوع جريمة قتل قام على أثرها أحد الشباب بذبح والدته باستخدام منجل زراعى، وأضحوا بأن سبب الجريمة رفض الأم إعطاء ابنها أموالا لشراء المخدرات، بينما رجح آخرون أن المتهم يعانى من مشاكل نفسية.

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة محمد عرايس، وكيل النائب العام، للتحقيق فى الواقعة، وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم يدعى "حلمى.م.ح"، ولمجنى عليها والدته تدعى"فاطمة.م"، وأن سبب القتل لم يتضح بعد، نظرا لهروب المتهم بعد ارتكابه الجريمة.