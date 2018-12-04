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عائلة بوش تسعى للابتعاد عن مشاعر العداء لترامب خلال جنازة الرئيس الأسبق

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:24 ص
عائلة بوش تسعى للابتعاد عن مشاعر العداء لترامب خلال جنازة الرئيس الأسبق جثمان بوش الأب لدى وصوله للكابيتول
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن عائلة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش قد خططت لجنازة رسمية ستبتعد عن مشاعر العداء لترامب التى ظهرت بشكل واضح فى جنازة السيناتور الراحل جون ماكين، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة من التخطيط للجنازة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن عائلة بوش أجرت اتصالات بالبيت الأبيض فى الصيف الماضى لتقول إن الرئيس ترامب سيكون مرحب به فى الجنازة المقررة، الأربعاء، فى الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، ولطمأنته بأن التركيز سيكون على حياة بوش وليس على الخلافات بينهما، وفقا لما قاله مسئول سابق بالإدارة.

 

وترى الصحيفة أن الهدنة مع ترامب تسمح لعائلة بوش وللبلاد بتكريم إرث رئيس قاد الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991، وانهيار الاتحاد السوفيتى دون أن يغرق فى السياسات السامة الموجودة اليوم.

 

من جانبه، كان ترامب منفتحا على الإشادة ببوش منذ وفاته يوم الجمعة الماضى، وشارك فى تحية جثمان بوش الأب لدى وصوله إلى مبنى الكابيتول أمس، الاثنين.

 

لكن هذا يأتى بعد تاريخ طويل من إهانة ترامب لعائلة بوش، فقد وصف منافسه فى السباق التمهيدى بالحزب الجمهورى عام 2016، جيب بوش، بأن طاقته قليلة، وقال إن هجمات سبتمبر كان سببها جزئيا فشل الرئيس جورج دبليو بوش فى إبقاء البلاد آمنة، وسخر من برنامج بوش الأب التطوعى بعنوان  ألف نقطة من الضوء.

 

وقال مصدر مقرب من التخطيط للجنازة إن بادرة عائلة بوش لترامب كانت براجماتية على الأقل جزئيا. فكان لترامب القول الفصل بشأن التفاصيل المهمة للجنازة بما فى ذلك تقديم طائرة الرئاسة إير فورس وان لحمل جثمان الرئيس الراحل من تكساس إلى واشنطن الاثنين من أجل إقامة مراسم الجنازة ثم العودة إلى تكساس مرة أخرة ليدفن فى مثواه الأخير.


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