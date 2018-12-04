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طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 20

دمنهور 14 20 

الإسكندرية 14 21      

بلطيم 14 21  

مطروح 12 19 

السلوم 11 18 

سيوة 10 20   

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعلية 12 22

السويس 12 22

العريش 11 22 

رفح 12 21    

رأس سدر 15 21        

نخل 08 20    

نويبع 19 22   

طابا 14 21    

كاترين 07 15 

الطور 14 22   

شرم الشيخ 19 24      

الغردقة 17 24 

مرسى علم 16 24       

الفيوم 13 21  

بنى سويف 13   21

المنيا 10 21    

أسيوط 11 21 

سوهاج 12 22 

قنا 13 22      

الأقصر 14 22 

أسوان 14 23  

أبوسمبل 13 22 

الوادي الجديد 11 22   

شلاتين 19 25 

أبو رماد 20 25

راس حدربة 20 24      

حلايب 21 24

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 33

المدينة 18 28  

الرياض 14 25 

المنامة 21 26   

أبوظبي 19 28 

الدوحة 19 27 

الكويت 15 23

دمشق 06 17  

بيروت 16 21  

عمان 06 15  

القدس 07 14 

غزة 14 24     

بغداد 12 20   

مسقط 21 27 

صنعاء 07 24  

الخرطوم 17 32 

طرابلس 16 20

تونس 12 21  

الجزائر 11 20

الرباط 11 23  

نواكشوط 16 31        

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 04 11    

اسطنبول 09 12         

إسلام أباد 07 24       

نيودلهي 11 26 

جاكرتا 24 32 

بكين -05 04

كوالامبور 24 32        

طوكيو 14 21  

أثينا 07 15    

روما 08 19    

باريس 08 12  

مدريد 05 10  

برلين 04 09   

لندن 04 09   

مونتريال -04 3

موسكو -06 -04      

نيويورك 02 12 

واشنطن 02 13

         

 


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