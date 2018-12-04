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طبيب بيطرى: لحمة الكلاب لو اتفرمت ولا أجدع دكتور هيعرفها

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:53 ص
طبيب بيطرى: لحمة الكلاب لو اتفرمت ولا أجدع دكتور هيعرفها لحم مفروم - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين السابق، إن معرفة لحم الكلاب أمر ليس سهلا بالنسبة للمواطنين غير المختصين، خاصة أنه فى حال اعتماد محلات الأغذية المشبوهة وسيارات باعة جائلين عليها، فغالبا يتم فرمها، كما أنه لا يمكن لأى جزار أن يبيع لحوم الكلاب علانية فلن يتمكن من تعليقها مثل باقى اللحوم، لاختلاف حجم الكلب بالنسبة للبقر والجاموس، والضانى فعادة يحتوى على شعر.

وأوضح سمير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الفارق الوحيد الذى يمكن رؤيته هو أن اللحوم العادية الدهون تكون بالقرب من الجلد، أما الكلاب فعادة ما يكون الترتيب هو عضم دهن جلد، مثل باقى فصيلة المفترسات والحمير، وعدد ضلوع القفص الصدرى فى البقر حوالى 21، أما الكلاب 18، لكن عادة ما يتم تقطيعها وبيعها بالمحلات كونها موزة بتلو فى المطعم، لا يمكن معرفتها، إلا فى حال إجراء تحليل فى المعامل المتخصصة.

وتابع: اللحمة لو اتفرمت، ولا أجدع طبيب بيطري هيعرفها، وبالتالى أنصح الجميع أن يشترى اللحوم صحيحة من الجزارين الذين يضمنون مصدر لحومهم، وفى حال رغبتهم فى شراء لحم مفروم، أن يطلب فرمها أمامه، ولا يشتري لحوم جاهزة، خاصة أن لحوم الكلاب تدخل عادة فى المصنعات لأنه من الصعب معرفة أصل اللحوم المستخدمة بها.

 

 


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لحوم الكلاب

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