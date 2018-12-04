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صور وفيديو.. "ناثر الألغام".. سلاح مصرى خطير للقضاء على الدبابات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:18 م
صور وفيديو.. "ناثر الألغام".. سلاح مصرى خطير للقضاء على الدبابات ناثر الألغام
كتب زكى القاضى تصوير كريم عبد العزيز
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عرض الجناح الخاص بالهيئة العربية للتصنيع، بعض من منتجات المصانع والشركات التابعة لها، ومن بينها بعض الصواريخ المساحية المختلفة، من إنتاج مصنع صقر، ويستخدم للضرب المساحى على مسافات بعيدة، وبأطوال عديدة ومدى تأثير مختلف.

 

كما عرض جناح الهيئة العربية للتصنيع، معدة يطلق عليها "ناثر الألغام"، وهو سلاح مصرى أيضا 100%، ويستخدم ناثر الألغام المضاد للدبابات المحمولة على عربات خفيفة أو عربات مدرعة وتقوم هذه النظم بإنشاء حقول الألغام المضادة للدبابات بأطوال مختلفة.

ويتكون نظام النثر المحمل على عربة خفيفة (ناثر 1) من وحدة نثر واحد يتكون نظام النثر المحمل على عربة مدرعة (ناثر 2) من أربعة، يذكر أن معرض إيديكس 2018 يقام على مدار ثلاث أيام، بمركز المعارض الدولى بالتجمع الخامس، ويحضره أكثر من 376 شركة عالمية، بالإضافة لـ 56 وفدا رسميا من 41 دولة.  

 

ناثر الألغام (1)
 
ناثر الألغام (2)
 
ناثر الألغام (3)
 
ناثر الألغام (4)
 
ناثر الألغام (5)
 
ناثر الألغام (6)

 

 

 
 

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