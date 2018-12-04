صور.. نقيب الزراعيين: خارطة طريق لتطوير الزرارعة المستدامة فى مصر

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن اللجان الفنية بنقابه المهن الزراعية وهى لجان الخبراء الزراعيين- المستثمرين الزراعيين - لجنة حصر مشاكل المزارعين والتى تضم العديد من الخبراء من اساتذه الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات التعاونية الاءتمان -الاصلاح والاستصلاح وممثلين عن المزارعين.

وأوضح خليفة، فى بيان، أن اللجان عقدت اجتماعها الاول بنادى الزراعيين بالدقى وحددت اللجان محاور عملها وهى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قطاع الزراعة ، والتى تضمنت:

1 - مناقشة خطه التنمية المستدامة 2030 ودور قطاع الزراعة.

2- إعداد قائمة بتحديات وعقبات تحديث الزراعة المصرية.

3- إعداد مقترح لترويج معدات استهلاك المياة والخطة التنفيذية لتطوير الرى الحقلى بالوادى والدلتا.

4- إعداد مقترح لنشر استخدامات الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي.

5- إعداد مقترح للتكيف مع تغيرات المناخ فى القطاع الزراعي.

6- إعداد خريطه محصولية لقطاع الزراعة.

7- إعداد قائمة بمجموعة من المشروعات الريادية للزراعة المستدامة.