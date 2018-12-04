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صور.. نقيب الزراعيين: خارطة طريق لتطوير الزرارعة المستدامة فى مصر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:13 ص
صور.. نقيب الزراعيين: خارطة طريق لتطوير الزرارعة المستدامة فى مصر جانب من الاجتماع
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن اللجان الفنية بنقابه المهن الزراعية وهى لجان الخبراء الزراعيين- المستثمرين الزراعيين - لجنة حصر مشاكل المزارعين والتى تضم العديد من الخبراء من اساتذه الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات التعاونية الاءتمان -الاصلاح والاستصلاح  وممثلين عن المزارعين.

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وأوضح خليفة، فى بيان، أن اللجان عقدت اجتماعها الاول بنادى الزراعيين بالدقى وحددت اللجان محاور عملها وهى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قطاع الزراعة ، والتى تضمنت:     

1 - مناقشة خطه التنمية المستدامة 2030 ودور قطاع الزراعة.

2- إعداد قائمة بتحديات وعقبات تحديث الزراعة المصرية.        

3- إعداد مقترح لترويج معدات استهلاك المياة والخطة التنفيذية لتطوير الرى الحقلى بالوادى والدلتا.       

4- إعداد مقترح لنشر استخدامات الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي.    

5- إعداد مقترح للتكيف مع تغيرات المناخ فى القطاع الزراعي. 

6- إعداد خريطه محصولية لقطاع الزراعة.       

7- إعداد قائمة بمجموعة من المشروعات الريادية للزراعة المستدامة.

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