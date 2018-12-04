صور.. مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

بدأت مراسم حفل تأبين الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، أمس الإثنين، بقاعدة للحرس الوطنى الجوى بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، قبل أن ينقل للمرة الأخيرة لواشنطن.

وبث تليفزيون (سى إن إن) الأمريكى لقطات حية لأفراد الحراسة الخاصة ينقلون نعش بوش فى طائرة الرئاسة التى تحمل اسم طائرة "المهمة الجوية الخاصة 41“ ، والتى ستتجه إلى واشنطن لإقامة حفل تأبين آخر فى مبنى الكونجرس الأمريكي.

ورافق جورج دبليو بوش وزوجته جثمان والده الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة فى الطائرة، خلال مراسم أقيمت بحضور حرس الشرف الذين قاموا بعزف السلام الوطني.

وكان جورج بوش الأب قد توفى بمنزله فى هيوستن مساء يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 94 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن بوش الأب قد تولى رئاسة أمريكا لفترة واحدة فقط بين عامى 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهورى الأسبق، جورج دبليو بوش، الذى تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق "جيب بوش" الذى فشل فى مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين فى انتخابات الرئاسة لعام 2016.



جورج بوش الابن