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صور.. مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى والكافيهات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:09 م
صور.. مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى والكافيهات جانب من الحملة التي قادها مدير امن الإسماعيلية على المقاهى
الإسماعيلية -صبرى غانم
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قاد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية  يرافقه عددا قيادات المديرية حملة امنية بدائرة قسم اول الإسماعيلية استهدفت الحملة الكافيهات والمقاهي ومحلات البلاى ستيشن، وذلك لضبط الطلبة والتلاميذ المزوغين من المدارس.
 
وقال مصدر أمنى بأن الحملة ستبدأ من اليوم تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الداخلية مضيفا بأن الحملة سوف تستهدف كافة دوائر مراكز وأقسام وقرى محافظة الإسماعيلية  للحد من ظاهرة تزويغ الطلبة من المدارس والجلوس على المقاهى والكافيهات والشوارع.
 
 
.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى (1)
مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى

.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى (2)

مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى

 

.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى (3)
مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى
.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى (4)
.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى 

 

.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى (5)
.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى
.مدير امن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى (6)
مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى

 


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امن الاسماعيلية

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