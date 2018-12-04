صور.. مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة على المقاهى والكافيهات

قاد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية يرافقه عددا قيادات المديرية حملة امنية بدائرة قسم اول الإسماعيلية استهدفت الحملة الكافيهات والمقاهي ومحلات البلاى ستيشن، وذلك لضبط الطلبة والتلاميذ المزوغين من المدارس.

وقال مصدر أمنى بأن الحملة ستبدأ من اليوم تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الداخلية مضيفا بأن الحملة سوف تستهدف كافة دوائر مراكز وأقسام وقرى محافظة الإسماعيلية للحد من ظاهرة تزويغ الطلبة من المدارس والجلوس على المقاهى والكافيهات والشوارع.