video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. محطات الوقود فى فرنسا ترفع شعار "خارج الخدمة" بسبب الاحتجاجات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:50 م
صور.. محطات الوقود فى فرنسا ترفع شعار "خارج الخدمة" بسبب الاحتجاجات
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

رفعت محطات الوقود فى فرنسا شعار "خارج الخدمة"، اليوم الثلاثاء، إثر توقفها عن العمل بسبب المظاهرات التى تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية قرار حكومى برفع أسعار الوقود.

أزمة بنزين فى الطريق بفرنسا
أزمة بنزين فى الطريق بفرنسا

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات وأعمال شغب وعنف خلال المظاهرات، حيث قام عدد من المحتجين بالاشتباك مع قوات الأمن، بالإضافة إلى تدمير سيارات المواطنين ومحالهم التجارية فى أرقى أحيائها.

خارج الخدمة شعار رفعته محطات الوقود فى باريس
خارج الخدمة شعار رفعته محطات الوقود فى باريس

وقد قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية قد تتخذ قرارا بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود فى محاولة لاحتواء أعمال العنف التى تشهدها باريس منذ أيام.

سيارات تتزاحم امام أحد محطات الوقود
سيارات تتزاحم امام أحد محطات الوقود
سيارات متزاحمة أمام محطة وقود فى باريس
سيارات متزاحمة أمام محطة وقود فى باريس
محطات الوقود ترفع شعار خارج الخدمة
محطات الوقود ترفع شعار خارج الخدمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايمز: جماعات متطرفة مسئولة عن العنف فى فرنسا تسعى للإطاحة بالنظام

موسكو: الاحتجاجات فى فرنسا شأن داخلى

مظاهرات فرنسا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان بسبب الاضطرابات الأمنية

فرنسا

مظاهرات فرنسا

محطات الوقود

احتجاجات باريس

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة