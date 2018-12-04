صور.. محطات الوقود فى فرنسا ترفع شعار "خارج الخدمة" بسبب الاحتجاجات

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

رفعت محطات الوقود فى فرنسا شعار "خارج الخدمة"، اليوم الثلاثاء، إثر توقفها عن العمل بسبب المظاهرات التى تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، على خلفية قرار حكومى برفع أسعار الوقود.



أزمة بنزين فى الطريق بفرنسا

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات وأعمال شغب وعنف خلال المظاهرات، حيث قام عدد من المحتجين بالاشتباك مع قوات الأمن، بالإضافة إلى تدمير سيارات المواطنين ومحالهم التجارية فى أرقى أحيائها.



خارج الخدمة شعار رفعته محطات الوقود فى باريس

وقد قالت مصادر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية قد تتخذ قرارا بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود فى محاولة لاحتواء أعمال العنف التى تشهدها باريس منذ أيام.



سيارات تتزاحم امام أحد محطات الوقود



سيارات متزاحمة أمام محطة وقود فى باريس