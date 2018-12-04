صور.. شباب العريش يقبلون على المشاركة فى حملة 100 مليون صحة

شهدت النقطة الطبية الخاصة بحملة 100 مليون صحة فى مركز شباب مدينة العريش ، إقبال شباب شمال سيناء على المشاركة واجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجانا.

وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، ل اليوم السابع، انه منذ اليوم لإنطلاق الحملة يتواصل إقبال الشباب ، والأهالى عليها.

اضاف ان انشاء نقطة طبية مؤقتة لاستقبال من يرغبون فى الفحص الطبى ضمن حملة 100 مليون صحة يأتى فى اطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به مراكز الشباب في المجتمع السيناوي، وبناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب بيتا مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء بضرورة المشاركه الفعال والقويه في مبادرة السيدرئيس الجمهوريه (١٠٠ مليون صحة) للقضاء على فيروس C والأمراض الغير سارية.

استقبل مركز شباب مدينة العريش المئات من أبناء مدينة العريش للكشف المبكر عن فيروس C .

واشار رئيس مركز شباب مدينة العريش، أنه تم توقيع الكشف الطبي وعمل التحاليل اللازمه وصرف العلاج اللازم وكذلك الكشف على الأمراض الغير سارية مثل السكر والضغط .