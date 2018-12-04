صور.. سقوط أمطار متوسطة على مطروح

مطروح – حسن مشالى

شهدت محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، سقوطاً للأمطار المتوسطة، بشكل متقطع، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي، كما شهدت بعض المناطق سقوطاً للأمطار الغزيرة، وتسببت مياه الأمطار في غرق معظم شوارع مدينة مرسى مطروح، بسبب تخبط قرارات المسئولين ومنع صرف مياه الأمطار في البحر، مع عدم وجود بدائل أو إمكانيات تكفي لإزالة مياه الأمطار من الشوارع.

وتسببت مياه الأمطار، على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، في إعاقة حركة المواطنين وسير السيارات في عدد من المناطق، بعد إغلاق شبكة صرف مياه الأمطار في البحر، خلال الأيام الماضية، وهو ما أثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، ولم تؤثر على حركة السفر على الطرق السريعة، كما تساقطت الأمطار الخفيفة على المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي، مع عدم سقوط الأمطار على واحة سيوة، الواقعة جنوب غربي مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر.

وعلى جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

وتعمل فرق عمل الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق الرئيسية ومحاولات لمنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع وإعاقة حركة المواطنين والسيارات.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.



تساقط أمطار علي مطروح



امطار مطروح



سقوط أمطار علي مطروح



امطار مطروح