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صور.. "تعليم الإسماعيلية" يلغى تكليف مدير مدرسة ويحيل عدد من المعلمين للتحقيق

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:07 م
صور.. "تعليم الإسماعيلية" يلغى تكليف مدير مدرسة ويحيل عدد من المعلمين للتحقيق مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية يتفقد مدرسة الزهراء
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلغاء تكليف مدير مدرسة الزهراء الإبتدائية التابعه لإدارة شمال الإسماعيلية، وإحالة عدد من المعلمين إلى التحقيق.

وقام الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة الزهراء الإبتدائية التابعه لإدارة شمال الإسماعيلية، وتفقد عددًا من الفصول للوقوف على إنضباط العملية التعليمية داخل المدرسة وانتظام الحصص الدراسية والوقوف على ما تم تدريسية من مناهج دراسية قبل إنطلاق امتحانات نصف العام الدراسى الأول، ووفقًا الخريطة الزمنية 

وأبدى مدير المديرية عددًا من الملاحظات أهمها وجود عدد من معلمات التربية العملية فى فصلين دراسيين بالصف السادس الإبتدائى دون وجود معلمة المادة الأساسية، بالإضافة إلى وجود مخالفات بدفتر الاحتياطى وكذلك الجدول المدرسي

كما تفقد وكيل "تعليم الإسماعيلية" فصل بالصف الخامس الإبتدائى، وتناقش مع التلاميذ وقام بمتابعة فقرة إملائية للطلاب للاطمئنان على مدى إجادة الكتابه، حيث طالب ببذل مزيد من الجهد لرفع مستوى التلاميذ

وقبل نهاية الزيارة ووفقًا لوجود عدد من المخالفات استدعى عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير التعليم العام وأحمد الشريف مدير المتابعة إلى جانب محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال، حيث تم إجراء تحقيقات عاجلة والتى تواصلت إلى إلغاء تكليف مدير المدرسة وإحالة عدد من المعلمين إلى التحقيق.

جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء (1)
جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء

 

جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء (2)
جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء

 

جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء (3)
جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء

 

جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء (4)
جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء

 

جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء (5)
جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء

 

جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء (6)
جولة مدير مديرية التربية والتعليم على مدرسة الزهراء

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