صور.. انطلاق زراعة القمح الجديد بأسوان.. والمزارعون يتطلعون لمضاعفة الإنتاجية

بدأ المزارعون بمحافظة أسوان وخاصة قرى شباب الخريجين بوادى النقرة بقلوب يملؤها التفاؤل، زراعة محصول القمح الجديد، متطلعين لموسم حصاد واعد، فى حين طالبوا بالدعم اللازم للزراعة للوصول للمساحات المستهدفة وزيادة إنتاجية القمح والحد من الاستيراد ومن أجل التوسع فى زراعة القمح.

بداية يقول "مصطفى نصر الدين" من مزارعى وادى النقرة بأسوان: إن المزارعين يحرصون على زراعة المحصول الاستراتيجى، وهناك تزايد فى عدد الأفدنة المزروعة بمحصول القمح بشتى أرجاء قرى شباب الخريجين بوادى النقرة، مضيفاً أن أبرز شكاواهم تنحصر فى نقص السماد الكيماوى وعدم توافر تقاوى معتمدة لمحصول القمح وبقية المحاصيل الشتوية. مطالبا بتوفير الأسمدة وأصناف التقاوى عالية الجودة فى الجمعيات، ويقول إنهم يعتمدون على رى المحصول على مياه ترعة وادى النقرة.

ويناشد " محمد أبو رضوان " من المزارعين بعقد مديرية الزراعة بأسوان وكلية الزراعة بجامعة أسوان ندوات تثقيفية وتوعوية للمزارعين لمعرفة أفضل الطرق لزراعة محصول القمح لزيادة الإنتاج وتطوير محصول القمح فضلا عن المتابعة الميدانية.

ويناشد "إبراهيم السيد" من المزارعين أنه خلال الفترة الماضية تم تهيئة الأرض وحرثها لزيادة نسبة الإنتاج، وواجهوا بعض الصعوبات منها نقص الأيدى العاملة، والتقاوى المعتمدة مطالباً بضرورة أن يتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمزارعين لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح، وتوفير سماد اليوريا والتقاوى وانتظام مياه الرى.

ويناشد المزارع "محمد بشير" بزيادة الحقول الإرشادية دعما للمزارعين ولمضاعفة الإنتاجية، مؤكدا على أنهم يهدفون إلى زيادة إنتاجية الفدان.