video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انطلاق زراعة القمح الجديد بأسوان.. والمزارعون يتطلعون لمضاعفة الإنتاجية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:00 ص
صور.. انطلاق زراعة القمح الجديد بأسوان.. والمزارعون يتطلعون لمضاعفة الإنتاجية إنطلاق عمليات زراعة القمح الجديد بقري
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

بدأ المزارعون بمحافظة أسوان وخاصة قرى شباب الخريجين بوادى النقرة بقلوب يملؤها التفاؤل، زراعة محصول القمح الجديد، متطلعين لموسم حصاد واعد، فى حين طالبوا بالدعم اللازم للزراعة للوصول للمساحات المستهدفة وزيادة إنتاجية القمح والحد من الاستيراد ومن أجل التوسع فى زراعة القمح.

بداية يقول "مصطفى نصر الدين" من مزارعى وادى النقرة بأسوان: إن المزارعين يحرصون على زراعة المحصول الاستراتيجى، وهناك تزايد فى عدد الأفدنة المزروعة بمحصول القمح بشتى أرجاء قرى شباب الخريجين بوادى النقرة، مضيفاً أن أبرز شكاواهم تنحصر فى نقص السماد الكيماوى وعدم توافر تقاوى معتمدة لمحصول القمح وبقية المحاصيل الشتوية. مطالبا بتوفير الأسمدة وأصناف التقاوى عالية الجودة فى الجمعيات، ويقول إنهم يعتمدون على رى المحصول على مياه ترعة وادى النقرة.

ويناشد " محمد أبو رضوان " من المزارعين بعقد مديرية الزراعة بأسوان وكلية الزراعة بجامعة أسوان ندوات تثقيفية وتوعوية للمزارعين لمعرفة أفضل الطرق لزراعة محصول القمح لزيادة الإنتاج وتطوير محصول القمح فضلا عن المتابعة الميدانية.

ويناشد "إبراهيم السيد" من المزارعين أنه خلال الفترة الماضية تم تهيئة الأرض وحرثها لزيادة نسبة الإنتاج، وواجهوا بعض الصعوبات منها نقص الأيدى العاملة، والتقاوى المعتمدة مطالباً بضرورة أن يتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمزارعين لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح، وتوفير سماد اليوريا والتقاوى وانتظام مياه الرى.

ويناشد المزارع "محمد بشير" بزيادة الحقول الإرشادية دعما للمزارعين ولمضاعفة الإنتاجية، مؤكدا على أنهم يهدفون إلى زيادة إنتاجية الفدان.

 
 
 
زراعة القمح بوادي النقرة (1)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (2)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (3)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (4)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (5)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (6)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (7)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (8)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (9)
 

زراعة القمح بوادي النقرة (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة إزالة مكبرة للاشغالات بشارعى السوق والمركز بمدينة إدفو

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قمح

ري




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

فيديو.. محمد صلاح يتسلم جائزة المشجعين ويوجه رسالة للجماهير

فيديو.. محمد صلاح يتسلم جائزة المشجعين ويوجه رسالة للجماهير

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة