video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. العاصمة البريطانية لندن تتزين لاستقبال احتفالات "الكريسماس"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:01 ص
صور.. العاصمة البريطانية لندن تتزين لاستقبال احتفالات "الكريسماس" احتفالات الكريسماس فى لندن
رسالة لندن – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أحمد-يعقوب
 
اليوم السابع بلس
 
تتميز العاصمة البريطانية، لندن، بطابع معمارى مميز وعريق، ونكهة خاصة فى الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، واحتفالات أعياد الميلاد واستقبال العام الجديد، وتتزين الشوارع والميادين الرئيسية فى وسط العاصمة، لندن، ومنها شارع "أكسفورد"، و"نيو بوند ستريت"، وميدان "بيكاديلى"، وطريق "إدجوار" الشهير بشارع العرب، بالأضواء المبهرة وأشجار "الكريسماس"، ويرصد "اليوم السابع"، بالصور من لندن، أجواء الاستعدادات للكريسماس.
 
لندن (1)
 
وعلى الرغم من برودة الجو، وهطول الأمطار المستمر فى لندن، إلا أن سكان العاصمة، والسياح الزائرين لأهم العواصم الغربية، يقبلون على الشراء، والسهر، والاحتفال بالكريسماس، فى الميادين الرئيسية مثل "ترافالجار سكوير"، والذى يتكسى بالأضواء والزينة، والإقبال على الشراء من المتاجر اللندنية الشهيرة مثل "هارودز" و"سيلفريدجز" "برايمارك".
 
 
 
لندن (2)
 
لندن (3)
 
لندن (4)
 
لندن (5)
 
لندن (6)
 
لندن (7)
 
لندن (8)
 
لندن (9)
 
لندن (10)
 
لندن (11)
 
لندن (12)
 
لندن (13)
 
لندن (14)
 
لندن (15)
 
لندن (16)
 
لندن (17)
 
لندن (18)
 
لندن (19)
 
لندن (20)
 
لندن (21)
 
لندن (22)
 
لندن (23)
 
لندن (24)
 
لندن (25)
 
لندن (26)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 مزايا للنقود البلاستيكية تعرف عليها.. الـ10 جنيهات إسترلينى نموذجًا

"اليوم السابع" يرصد أسواق الكريسماس فى مدينة مانشستر الإنجليزية

صور.. "اليوم السابع" يرصد أسواق الكريسماس فى مدينة مانشستر الإنجليزية

عضو بالبرلمان الإنجليزى: القطن المصرى قادر على غزو العالم.. وهذه هى الآلية

لندن

احتفالات الكريسماس

اليوم السابع بلس

بريطانيا

عواصم العالم




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة