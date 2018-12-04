صور.. العاصمة البريطانية لندن تتزين لاستقبال احتفالات "الكريسماس"

رسالة لندن – أحمد يعقوب

تتميز العاصمة البريطانية، لندن، بطابع معمارى مميز وعريق، ونكهة خاصة فى الاحتفال بأعياد "الكريسماس"، واحتفالات أعياد الميلاد واستقبال العام الجديد، وتتزين الشوارع والميادين الرئيسية فى وسط العاصمة، لندن، ومنها شارع "أكسفورد"، و"نيو بوند ستريت"، وميدان "بيكاديلى"، وطريق "إدجوار" الشهير بشارع العرب، بالأضواء المبهرة وأشجار "الكريسماس"، ويرصد "اليوم السابع"، بالصور من لندن، أجواء الاستعدادات للكريسماس.

وعلى الرغم من برودة الجو، وهطول الأمطار المستمر فى لندن، إلا أن سكان العاصمة، والسياح الزائرين لأهم العواصم الغربية، يقبلون على الشراء، والسهر، والاحتفال بالكريسماس، فى الميادين الرئيسية مثل "ترافالجار سكوير"، والذى يتكسى بالأضواء والزينة، والإقبال على الشراء من المتاجر اللندنية الشهيرة مثل "هارودز" و"سيلفريدجز" "برايمارك".