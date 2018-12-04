صرف مساعدات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث غرق مركب قرية بشتامى بمركز الشهداء

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، عن صرف 66 ألف جنيه لأسر الضحايا والمصابين لحادث غرق معدية قرية بشتامى، كما أنه سيتم صرف مساعدات للأسر المضارة من الحادث فور الإنتهاء من المستندات والأوراق طبقا للقرار الوزارى رقم (334) لسنة 2012 الخاص بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الإستثنائية فى حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، على أنه تم الموافقة على صرف 10 ألآف جنيه لكل حالة وفاة و5 ألآف جنيه لكل مصاب و2000 جنيه لكل الحالات الباقية التى كانت على سطح المركب.

يأتى هذا فى إطار متابعة محافظ المنوفية لمجريات الحادث والتواصل مع أسر ضحايا الحادث والمصابين لتقديم المساعدات والإعانات العاجلة لهم لتخفيف مصابهم الأليم والحد من معاناتهم والآمهم.