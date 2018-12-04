صحة القليوبية: استقبلنا 2 مليون و572 ألف مواطن بحملة القضاء على "فيروس سى"

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماع لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية بعد انتهاء شهرين من العمل الشاق، مشيرا إلى أن الحملة لازالت تواصل عملها للانتهاء من كل العدد المحدد، والتى من المقرر أن تنتهى فعالياتها نهاية ديسمبر الجاري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة أجرت مسح طبي لـ 2 مليون و571 ألف و790 مواطن بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء بحضور الدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريق الرعاية الاساسية بالمديرية، والدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير ادارة الجودة بالمديرية، والدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات وجميع مديري الإدارات الصحية على مستوى المحافظة .

وأشاد "الطباخ"، بالجهود المبذولة من الجميع والعمل المتواصل والدأب في أداء المهمة وحث الجميع على استكمال المسيرة حتى نصل للهدف المنشود .