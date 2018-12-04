شكرى يبحث مع رئيس وزراء الكويت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، وذلك أثناء زيارته للعاصمة الكويتية لترأس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة المنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجارى برئاسة وزيرى خارجية البلدين.



وزير الخارجية يلتقى رئيس وزراء الكويت

وصرح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب في بداية اللقاء عن تقدير مصر العميق حكومة وشعبا للمواقف الحكيمة التى تتخذها الكويت الشقيقة تدعيما لمسار التوافق والعمل العربى المشترك بما يضمن الحفاظ على الأمن القومى العربى، واعتزاز مصر الكامل بالعلاقات الوثيقة المتميزة والأخوية بين البلديّن، وحجم الزخم الذى شهدته أطر التعاون الثنائى فى شتى المجالات فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف المُتحدث الرسمى للخارجية، أن الوزير شكرى أكد للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على حرص مصر للدفع قدما بمسار العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وتطويرها إلى أفاق أرحب وأوسع على نحو يعكس الخصوصية التى وصلت إليها العلاقات على المستويين الشعبى والرسمى، معربا عن تطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة الحالية عن نتائج بناءة تُسهم فى تحقيق طفرة نوعية فى مسار العلاقات الثنائية فى المجالات محل الاهتمام من البلديّن، ولما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن.

وفى ذات السياق، ثمّن الوزير شكرى التقدم الذى تشهده العلاقات الثنائية لاسيما فى ظل دورية انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة باعتبارها المظلة الكبرى لإدارة وتطوير مختلف مجالات التعاون بين البلديّن، وكذا انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصرى الكويتى فى نوفمبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى.

وفى ذات السياق، استعرض الوزير شكرى أبرز التطورات الاقتصادية وما حققته مصر من نتائج إيجابية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص فى كلا البلديّن.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكويتى عن اعتزازه بقوة ومتانة العلاقات بين البلديّن، وما وصلت إليه من مستويات متميزة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تطلعه لتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتطوير آفاق العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة.

وذكر حافظ فى نهاية تصريحاته، أن اللقاء تناول أيضا مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الكويتى فى هذا الصدد على حرص الكويت على الحفاظ على دورية اللقاءات وتبادل وجهات النظر مع مصر فى شأن مجمل القضايا الإقليمية للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، مشيرا إلى أهمية مساهمة الشركات المصرية فى جهود إعادة الإعمار فى المناطق التى شهدت أزمات بالمنطقة العربية.