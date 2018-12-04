شركة مياه الشرب بسوهاج تستهدف تنفيذ حملات توعية بترشيد الاستهلاك بـ50 مدرسة

كتب أحمد حسن

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجارى، تنفيذ حملات توعية للطلاب بـ50 مدرسة (رياض أطفال – ابتدائى – إعدادى – ثانوى) بجميع مراكز المحافظة، موضحاً أن حملات التوعية بالمدارس تتم من خلال عدة أنشطة تتمثل فى ندوات توعوية، ومسابقات مائية، ومسرح عرائس، والتوعية من خلال طابور الصباح، ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه، وتكوين مجموعات أمين المياه بالمدارس، وكذا شرح قصة "سلمى" والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.

وأكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.