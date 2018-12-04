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شباب أسوان يختتمون مبادرة "طور وغير" للتأهيل لسوق العمل

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:45 ص
شباب أسوان يختتمون مبادرة "طور وغير" للتأهيل لسوق العمل وزارة الشباب والرياضة
كتب رامى ناجى
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نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بمحافظة أسوان حفل توزيع شهادات للشباب المشاركين فى مبادرة "طور وغير"، التى تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية على ثلاث مستويات فى مجال المهارات الحياتية والتكنولوجية، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
 
شهد حفل الختام هانى رشدى مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان والدكتور أحمد خليل عبد العال عميد كلية الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الجليل حسن عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان ومصطفى بسطاوى مدير عام الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان.

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