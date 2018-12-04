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شاهد لحظة ضبط 37 ألف قرص مخدر داخل شحنة أثاث

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:32 م
شاهد لحظة ضبط 37 ألف قرص مخدر داخل شحنة أثاث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة بلغت 37 ألف قرص مخدر قبل تهريبها لإحدى الدول العربية.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافذ وإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية ويدعى "محمد.ص" شريك بإحدى شركات النقل البحرى بمدينة نصر، ومقيم بذات الدائرة، سبق اتهامه فى 36 قضية متنوعة ومحكوم عليه فى قضية "شيك"، حيث أكدت المعلومات والتحريات اعتزام المتهم تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول العربية، وإخفائها بمخازن سرية مُعدة خصيصاً للتهريب داخل أثاثات خشبية وشحنها عن طريق إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط "دون علم صاحبها أو العاملين بها".


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