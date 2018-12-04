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سفر وعودة 1188 مصريا وليبيا و 233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:15 م
سفر وعودة 1188 مصريا وليبيا و 233 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1188 مصريا وليبيا و 233 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 859 إلى الجانب الليبي، بينهم  315مصريا و544 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 329 بينهم 303 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 26 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 138 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


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