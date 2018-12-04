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سامح شكرى يلتقى الشيخ صباح الأحمد الجابر على هامش زيارته للكويت

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:11 ص
سامح شكرى يلتقى الشيخ صباح الأحمد الجابر على هامش زيارته للكويت سامح شكرى وزير الخارجية مع أمير الكويت
كتبت - ريهام عبد الله
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التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته للكويت.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية :"فى مستهل زيارته للعاصمة الكويتية، الوزير شكري يلتقي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. نشعر بالاعتزاز والفخر بالعلاقات الوثيقة والأخوية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن". 

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الاثنين، إلى مطار الكويت الدولى، وكان فى استقباله عدد من مساعدى وزير خارجية الكويت، للمشاركة فى الدورة الـ12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة.

 

سامح شكرى
سامح شكرى

 


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