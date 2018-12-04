روسيا ترفع الحظر "جزئيا" عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

(أ ف ب)

أعلنت كييف الثلاثاء أن روسيا بدأت السماح لبعض السفن بدخول الموانئ الأوكرانية فى بحر آزوف، فى مؤشر على تراجع حدة التوتر فى المنطقة.

وكانت أوكرانيا اتهمت موسكو بمنع السفن التجارية من دخول ومغادرة الموانئ.

وفى أواخر نوفمبر، تصاعدت حدة التوتر فى بحر آزوف إثر احتجاز القوّات البحرية الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة و24 بحارا فى أول نزاع عسكرى مفتوح بين البلدين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فى 2014.

وقال وزير البنى التحتية الأوكرانى فولوديمير أوميلان إنه "تم رفع الحظر جزئيا عن مينائى برديانسك وماريوبول"، الأوكرانيين الرئيسيين على بحر آزوف واللذان يعتبر تواصل العمل فيهما غاية فى الأهمية بالنسبة لصادرات البلاد.

ونقل بيان للوزارة عن أوميلان قوله إن "السفن تصل وتغادر عبر مضيق كيرتش باتجاه الموانئ الأوكرانية عادت الحركة جزئيا".

لكنه أشار إلى وجود 17 سفينة لا تزال تنتظر دخول بحر آزوف وواحدة تنتظر المغادرة.