video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا ترفع الحظر "جزئيا" عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:27 م
روسيا ترفع الحظر "جزئيا" عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف بوتين
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت كييف الثلاثاء أن روسيا بدأت السماح لبعض السفن بدخول الموانئ الأوكرانية فى بحر آزوف، فى مؤشر على تراجع حدة التوتر فى المنطقة.

وكانت أوكرانيا اتهمت موسكو بمنع السفن التجارية من دخول ومغادرة الموانئ.

وفى أواخر نوفمبر، تصاعدت حدة التوتر فى بحر آزوف إثر احتجاز القوّات البحرية الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة و24 بحارا فى أول نزاع عسكرى مفتوح بين البلدين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فى 2014.

وقال وزير البنى التحتية الأوكرانى فولوديمير أوميلان إنه "تم رفع الحظر جزئيا عن مينائى برديانسك وماريوبول"، الأوكرانيين الرئيسيين على بحر آزوف واللذان يعتبر تواصل العمل فيهما غاية فى الأهمية بالنسبة لصادرات البلاد.

ونقل بيان للوزارة عن أوميلان قوله إن "السفن تصل وتغادر عبر مضيق كيرتش باتجاه الموانئ الأوكرانية عادت الحركة جزئيا".

لكنه أشار إلى وجود 17 سفينة لا تزال تنتظر دخول بحر آزوف وواحدة تنتظر المغادرة.

 


إضافة تعليق

روسيا

آزوف

بحر آزوف

h

اوكرانيا




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة