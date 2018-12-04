رئيس مدينة طوخ يستقبل "بائعة البرسيم" المعتدى عليها من قبل موظف

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل محمد خيرى، رئيس مجلس مدينة طوخ بالقليوبية، بائعة "البرسيم" الذى تعدى عليها موظف بالوحدة المحلية بكفر منصور التابعة لمركز طوخ، أثناء قيامها بالبيع للإنفاق على أسرتها، مشيرا إلى أنه حرص على إرضائها والتأكيد بأن الجميع فى خدمتها، وسيتم محاسبة الموظف بسبب ما فعله وتعديه عليها.

وأكد خيرى، أنه أصدر قرار بنقل الموظف من الوحدة المحلية بقرية كفر منصور، إلى مجلس المدينة ليصبح تحت نظره طوال الوقت، إلى جانب التحقيق معه لمعرفة حجم المخالفات خاصة فى ظل الشكاوى التى وردت إليه بعد إعلان التحقيق معه، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقوبة صارمة عليه حال ثبوت كل هذه المخالفات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولت شكاوى من مواطنين بتضررهم بقيام أحد الموظفين بوحدة محلية بطوخ، مكلف بجمع أموال من الباعة الجائلين نظير إشغال الطريق، طلب من مسنة جنيهين، فقالت له: "هو مكسبي من البرسيم دا قد إيه علشان أديلك 2 جنيه"، ولكن الموظف حمل "البرسيم" وألقاه فى الشارع، فردت السيدة: "حسبي الله ونعم الوكيل" وذهبت إلى الوحدة المحلية بصحبتها زوجة نجلها لكى تشتكى الموظف للمسئولين فى الوقت الذى تصادف مع وجود الموظف هناك ورأى السيدة وقال لها: "إنت تيجى تشتكينى؟! وسبها أمام الجميع"، فردت عليه "أهو أنت".

وقام الموظف، بضرب السيدة وأوقع حجابها من على رأسها ولم يتدخل أحد من موظفى الوحدة المحلية للدفاع عن السيدة، وبعد أن أوسعها المسئول ضربا وسط صراخها المستمر وزوجة ابنها والطفل الصغير، انصرفت.