رئيس مدينة دمياط يخرج فى جوله صباحية بالدراجة لمتابعة حالة الطرق والتعديات

دمياط عبده عبد البارى

يحرص اللواء أحمد عبد المنصف الفار رئيس مركز ومدينة دمياط، على بدء يومه برياضة المشى وركوب الدراجة كل صباح للمحافظة على لياقته البدنية والذهنية، والمحافظة على استمرار نشاطه فى العمل لنهاية اليوم، والذى يستمر إلى 16ساعة.

وقال عبد المنصف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه يصطحب معاونيه وأفراد مكتبه في السادسة من صباح كل يوم للمحافظة على لياقتهم البدنية والذهنية.

وأكد عبد المنصف أن رياضة المشي وركوب الدراجة بجانب فوائدها الصحية، إلا أنه يحرص فى تلك الساعة الصباحية على متابعة حالة النظافة والإشغالات والمرافق ورصد أى تعديات أو مخالفات.