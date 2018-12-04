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رئيس كوريا الجنوبية: من المحتمل زيارة الزعيم الكورى الشمالى سول

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:12 ص
رئيس كوريا الجنوبية: من المحتمل زيارة الزعيم الكورى الشمالى سول رئيس كوريا الجنوبية وزعيم كوريا الشمالية
رويترز
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 قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إن من "المحتمل" أن يزور الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون سول وإن مثل هذه الرحلة ستساعد فى تحسين علاقات بيونج يانج مع الولايات المتحدة.

وأدلى مون بذلك عندما سأله صحفيون خلال زيارة رسمية لنيوزيلندا عن التوقيت المرجح للزيارة المحتملة لكيم الذى عقد لقاءات قمة مع مون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذا العام.

وقال مون "ستكون هذه المرة الأولى التى يزور فيها زعيم كورى شمالى كوريا الجنوبية وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمنى فإن ذلك يظل مهما جدا".

وأوضح أن هذه الزيارة "ستسرع فى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وستؤدى إلى "انطلاقة أكبر فى تحسن العلاقات" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وتسعى كوريا الجنوبية للتوازن بين التقدم فى علاقاتها مع الشمال والحفاظ على دعم واشنطن لها.

وأعلن ترامب ومون بعد قمتهما التاريخية فى سنغافورة فى يونيو، أنها اتفقا على العمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لكن الجانبين لم يحرزا تقدما يذكر منذ ذلك الحين فى الاتفاق على جدول زمنى أو أى خطوات ملموسة أخرى.

كان ترامب أشار يوم السبت إلى أنه قد يجتمع مرة أخرى مع كيم فى يناير كانون الثانى أو فبراير.


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