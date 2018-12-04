رئيس شركة مكسيكية عن معرض إيديكس: نطلع للتعاون مع مصر فى تصنيع المعدات

كتبت: إنجى مجدى

قال إيريك سانشيز، المدير التنفيذى لشركة "باور هيد" المكسيكية، إنهم يشاركون فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية فى مصر "إيديكس 2018"، لفتح سوق فى الشرق الأوسط وتحديدا فى الدول العربية، مشيرا إلى أن خيارهم فى البداية كان الذهاب إلى قطر غير أن معرض الصناعات الدفاعية جاء ليكون الفرصة الأقوى للإنطلاق.

وقال سانشيز، لـ"اليوم السابع"، فى اليوم الثانى للمعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأثنين، إنهم متخصصون فى تصنيع معدات التأمين الخاصة بالشرطة وقوات مكافحة الشغب مثل الجاكيت الواقى والدروع، وكشف عن عقدهم لقاءات مع كبار مسئولى وزارة الداخلية، الأسبوع الماضى، الذين أعربوا عن أهتمامهم بالأمر بالنظر إلى ما توفره الشركة من تدريب مع المعدات.

وأوضح المدير التنفيذى لشركة "باور هيد" المكسيكية، أن شركته تستهدف حجم استثمارات 1 مليون دولار فى مصر على مدار العامين المقبلين، لافتا إلى أنهم يهدفون بشكل رئيسى إلى تعاون فى مجال تصنيع المعدات حيث ستكون اجزائها مزيج من المكونات المصرية والمكسيكية الصنع. مضيفا أنهم فى هذه المرحلة يبحثون عن ممثل وشريك محلى، فربما يتجهون للتصنيع الكلى داخل مصر بعد توقيع أول عقد لهم، أو الاندماج مع شريك محلى يعمل بالفعل فى هذا المجال.

ويشارك فى المعرض المقام بمركز المعرض الدولية فى التجمع الخامس، 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية و57 وفد رسمى من 41 دولة حول العالم.



إيريك سانشيز المدير التنفيذى لشركة باور هيد المكسيكية