video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس شركة مكسيكية عن معرض إيديكس: نطلع للتعاون مع مصر فى تصنيع المعدات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:36 م
رئيس شركة مكسيكية عن معرض إيديكس: نطلع للتعاون مع مصر فى تصنيع المعدات إيريك سانشيز المدير التنفيذى لشركة باور هيد المكسيكية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قال إيريك سانشيز، المدير التنفيذى لشركة "باور هيد" المكسيكية، إنهم يشاركون فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية فى مصر "إيديكس 2018"، لفتح سوق فى الشرق الأوسط وتحديدا فى الدول العربية، مشيرا إلى أن خيارهم فى البداية كان الذهاب إلى قطر غير أن معرض الصناعات الدفاعية جاء ليكون الفرصة الأقوى للإنطلاق.

 

وقال سانشيز، لـ"اليوم السابع"، فى اليوم الثانى للمعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأثنين، إنهم متخصصون فى تصنيع معدات التأمين الخاصة بالشرطة وقوات مكافحة الشغب مثل الجاكيت الواقى والدروع، وكشف عن عقدهم لقاءات مع كبار مسئولى وزارة الداخلية، الأسبوع الماضى، الذين أعربوا عن أهتمامهم بالأمر بالنظر إلى ما توفره الشركة من تدريب مع المعدات.

 

وأوضح المدير التنفيذى لشركة "باور هيد" المكسيكية، أن شركته تستهدف حجم استثمارات 1 مليون دولار فى مصر على مدار العامين المقبلين، لافتا إلى أنهم يهدفون بشكل رئيسى إلى تعاون فى مجال تصنيع المعدات حيث ستكون اجزائها مزيج من المكونات المصرية والمكسيكية الصنع. مضيفا أنهم فى هذه المرحلة يبحثون عن ممثل وشريك محلى، فربما يتجهون للتصنيع الكلى داخل مصر بعد توقيع أول عقد لهم، أو الاندماج مع شريك محلى يعمل بالفعل فى هذا المجال.

 

ويشارك فى المعرض المقام بمركز المعرض الدولية فى التجمع الخامس، 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية و57 وفد رسمى من 41 دولة حول العالم.

 

6185b77d-58e7-488f-b4ba-89d05349838a
إيريك سانشيز المدير التنفيذى لشركة باور هيد المكسيكية

 

0652413d-9193-4df0-ae89-09c7d171dd8f
معرض ايديكس 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير شركة فرنسية: مشاركتنا بـ"إيديكس" فرصة كبيرة للانطلاق نحو أفريقيا

معرض إيديكس يحظى بإشادة دولية.. حضور كبار ممثلى الدول ومشاركة أكثر من 40 شركة من الولايات المتحدة.. إشادة وزير دفاع أوغندا.. وكبير مسئولى الدفاع الأمريكى: مصر أظهرت أهميتها بجمع هذا العدد من البلدان فى إيديكس

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

معرض ايديكس

معرض ايدكس

ايديكس 2018

مصر

معرض السلاح بمصر




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة