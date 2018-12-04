رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتعيين أحمد الشيخ نائباً لرئيس البورصة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعيين أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الشيخ، نائباً لرئيس البورصة المصرية لمدة أربع سنوات.

يذكر أن أحمد عبد الرحمن الشيخ يتميز بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو خمسة وعشرين عاماً منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993، عمل خلالها بالمؤسسات الثلاث الرئيسية بسوق المال في مصر(هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي) ما أكسبه تنوعاً عالياً من الخبرات، فقد انتدب للعمل بشركة مصر للمقاصة لمدة عام في بداية نشاط الشركة عام 1996، بجانب انتدابه للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تزيد عن ست سنوات كمساعد لنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول.

وحصل عبد الرحمن على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة محاسبة عام ١٩٩٢، فضلا عن حصوله على ماجستير إدارة أعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ودبلوم استثمار وتمويل من جامعة عين شمس.