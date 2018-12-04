رئيس الوزراء العراقى يقدم أسماء المرشحين للوزارات الثمانى المتبقية

بغداد (أ ش أ)

قدم رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أسماء المرشحين للوزارات الثمانى المتبقية.

وأكدت مصادر خاصة للتغيير بالعراق، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء، أن المرشحين للوزارات الثمانى المتبقية هم عبد الأمير غالب الحمدانى لوزارة الثقافة، قصى عبد الوهاب لوزارة التعليم العالى، صبا الدليمى لوزارة التربية، وهناء عمانوئيل لوزارة الهجرة.

وأشارت إلى أنه تم ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، دارا نور الدين لوزارة العدل، صباح نورى الدليمى لوزارة التخطيط، وفيصل الجربا ل‍وزارة الدفاع.

من ناحية أخرى عثرت القوات الأمنية فى محافظة "نينوى" بالعراق اليوم الثلاثاء، على جثمان مسؤول محلى كان خُطف من قبل عناصر مسلحة فى تنظيم "داعش" الإرهابى، جنوبى مدينة الموصل.

وقال مصدر أمنى فى محافظة "نينوى"، حسبما نقلت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية عثرت اليوم على جثة مختار قرية "العمريني" راغب البدرانى ملقاة قرب قرية "الجرن" جنوبى الموصل، موضحا أن البدرانى خُطفته عناصر فى تنظيم "داعش" هاجمت القرية.